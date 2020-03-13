Центробанк Японии готов вбросить около $5 млрд на стабилизацию фондового рынка

Центральный Банк Японии готов экстренно выпустить на рынок массив наличности размером до 500 млрд иен (почти 4,8 млрд долларов) для стабилизации обстановки в связи с мощным падением биржевых котировок.

Как говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении ЦБ, средства будут предоставляться под залог японских государственных облигаций, передает ТАСС.

Банк Японии в пятницу также проведет экстренное совещание с представителями правительства страны для обсуждения тревожной ситуации на рынках.

Министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио заявил, что власти страны испытывают «острое чувство кризиса» в связи с обстановкой на бирже. «Необходимо предпринять решительные и, возможно, беспрецедентные меры», - заявил он.

На фоне беспокойства в связи с распространением нового коронавируса основной индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи в пятницу в ходе утренних торгов в один из моментов упал на 10% - до самого низкого уровня за последние 30 лет.