Торги на биржах Китая, Японии, Южной Корее начались с обвала котировок

Значительным падением основных индексов открылись в пятницу торги на биржах материкового Китая вслед за обвалом на фондовом рынке в Нью-Йорке.

Индекс «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу утренней сессии обрушился на 4,08%, до отметки 2804,23 пункта. Потери зафиксированы по всему спектру «голубых фишек». С обвала открылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке «Шэньчжэнь компонент» упал на 5,11%, до 10382,22 пункта, передает ТАСС.

Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись сильнейшим за последние 12 лет. падением котировок.

Индекс Hang Seng cнизился на 1789 пунктов (7,36%) - до отметки 22519, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила все без исключения «голубые фишки». На 12,66% подешевели акции китайского производителя автомобилей Geely Automobile. На 13,43% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology.

На 10% обесценились бумаги ведущего британского банка HSBC и российского производителя алюминия «Русал».

Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) проходят в пятницу на фоне крупнейшего за последние 20 лет падении индексов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился ниже отметки в 17 тыс. пунктов впервые за последние три года и четыре месяца. За минувшие две недели Nikkei уже потерял более 6 тыс. пунктов на фоне обвалов на мировых финансовых площадках, вызванных угрозой распространения коронавируса.

Курс доллара, в свою очередь, после мощного падения, отмечавшегося в последние несколько дней, слегка подправил свои позиции по отношению к японской иене. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 1,27% до отметки в 104,95-105,00 иен за доллар.

Торги на фондовом рынке Южной Кореи были остановлены в пятницу через несколько минут после их начала из-за резкого падения котировок. Базовый индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 107,82 пункта, или 5,87%, составив 1726,51 пункта, сообщает телеканал Кей-би-эс.

За две последние торговые сессии этот индекс упал на 6,6%. Акции Samsung Electronics подешевели на Корейской бирже на 5,1%, SK hynix - на 5,9%, SK Telecom - на 6,9%, а Hyundai Motor - на 7,7%. Курс корейской валюты составил 1221,05 воны за доллар, снизившись на 14,55 вон по сравнению с курсом закрытия биржи в четверг.

Резкое снижение деловой активности на фондовых рынках материкового Китая произошло вслед за обвалом в четверг ключевых индексов по итогам торговой сессии в Нью-Йорке, которые потеряли более 9% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал основных котировок в США с октября 1987 года.