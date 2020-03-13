Американский ЦБ напечатает $1,5 триллиона для спасения рынков

Федеральная резервная система США включила на полную мощность «печатный станок», чтобы сотнями миллиардов долларов залить пожар на глобальных рынках, которые потеряли больше 10 триллионов долларов капитализации на опасениях, что коронавирус столкнет мировую экономику в рецессию.

За два дня - 12 и 13 марта - Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставит банкам 1,5 триллиона долларов кредитов репо в ответ на худшую за три десятилетия распродажу американских и мировых акций.

В четверг Нью-Йоркский ФРБ провел операцию репо на 3 месяца с лимитом 500 млрд долларов. Из предложенной суммы банки взяли 78,4 млрд. В пятницу последует аналогичная операция на 500 млрд долларов и порция кредитов на 1 месяц на такую же сумму, сообщает fiananz.ru

Одновременно ФРС увеличит лимит 1-дневного репо до 175 млрд долларов, 2-недельного - до 45 млрд, а также расширит программу выкупа государственных облигаций на все типы бумаг. Ее объем останется прежним - 60 млрд долларов.

За два дня ФРС может залить в систему беспрецедентную в истории сумму, побив рекорд октября-ноября 2008 года, когда на спасение рынков было брошено 1,2 триллиона долларов.