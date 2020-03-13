Последнее обновление: 13.03.2020 08:30

Индонезия отказалась покупать российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, передает РБК.

По словам собеседника агентства, решение об отмене сделки Джакарта приняла после того, как официальные представители США дали понять, что Индонезия может столкнуться с американскими санкциями из-за заключения контракта с российской стороной.

Кроме того, Индонезия отказалась от приобретения у Китая военно-морских патрульных катеров на сумму в $200 млн. Как сообщил собеседник Bloomberg, администрация президента Индонезии Джоко Видодо обеспокоена тем, что США намерены принять карательные меры в торгово-экономической сфере между двумя странами в том случае, если Джакарта пойдет на сделку с Китаем.

Официального подтверждения от российской или индонезийской сторон об отказе сделки не поступало.

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