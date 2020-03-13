Европейские рынки акций обрушились из-за коронавируса

Индекс DAX во Франкфурте-на-Майне во вторую половину дня в четверг, 12 марта, обвалился более чем на 10 процентов до 9347,78 пункта, на фондовых биржах в Париже и Мадриде индексы показали примерное падение. В Милане фондовая биржа рухнула почти на 17 процентов.

В результате с начала года DAX обвалился уже почти на 30 процентов.

Вкладчики на фоне разрастающейся пандемии коронавируса ожидают ясных сигналов от Европейского Центробанка (ЕЦБ). В четверг ЕЦБ объявил о намерении облегчить выдачу кредитов малым и средним предприятиям и временно увеличить программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца текущего года.