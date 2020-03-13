Индекс Лондонской фондовой биржи продемонстрировал крупнейшее падение с 1987 года

Индекс FTSE-100 Лондонской фондовой биржи опустился в четверг на 10,87%, продемонстрировав самое большое падение за 33 года на фоне опасений все более негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

К завершению торгов индекс, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился до 5327 пунктов, растеряв за день десятую часть своего объема, свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи. На 9,35%, до 15 717, обрушился и более широкий индекс FTSE-250.

По оценкам агентства Пресс Ассошиэйшн, общая капитализация британских компаний снизилась за день на 160 млрд фунтов (210 млрд долларов), передает ТАСС.

В целом FTSE-100 провел в «красной» зоне весь день, а настроение игроков рынка ухудшилось еще больше после того, как Европейский Центральный банк сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25% по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг.

Это самое масштабное падение индекса с 20 октября 1987 года. Тогда на следующий день после «черного понедельника» на фоне самого крупного потрясения мирового финансового рынка за всю историю британский фондовый рынок просел на 12,2%. Ни в один из дней финансового кризиса 2008 года акции британских компаний не дешевели столь быстрыми темпами.