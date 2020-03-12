ЕЦБ сохранил ставки, объявил о новых мерах стимулирования для поддержки экономики

Европейский центробанк оставил ставки без изменений по итогам заседания в четверг, но объявил о дополнительных временных операциях долгосрочного рефинансирования (LTRO) для поддержки уровня ликвидности в финансовой системе и увеличении скупки активов на 120 миллиардов евро до конца года на фоне вспышки коронавируса.

Депозитная ставка осталась на уровне минус 0,50%, основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике - 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25%, передает Reuters.

Центробанк также сообщил о предоставлении значительно более благоприятных условий в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO) с июня 2020 года по июнь 2021 года для поддержки банковского кредитования тех, кто наиболее сильно пострадал от вспышки коронавируса, в частности малого и среднего бизнеса.

Согласно сообщению регулятора, дополнительный объем скупки активов “поддержит благоприятные условия финансирования для реальной экономики во время повышенной неопределенности”.

“Совет управляющих продолжает ждать, что чистая скупка активов будет продолжаться столько, сколько необходимо для усиления аккомодационного влияния ставок и завершится незадолго до начала повышения ключевых ставок ЕЦБ”, - говорится в заявлении регулятора.

ЕЦБ повторил, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих или более низких уровнях, пока “не увидит устойчивого приближения прогноза инфляции к уровню, достаточно близкому к, но ниже 2% в рамках прогнозного горизонта”, что должно устойчиво отражаться в динамике инфляции, очищенной от волатильных и временных факторов.