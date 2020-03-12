Последнее обновление: 12.03.2020 14:49

Иран запросил у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом

Иранские власти запросили у Международного валютного фонда (МВФ) помощь в размере 5 млрд долларов для противодействия распространению коронавируса в стране.

Об этом, как сообщил телеканал «Аль-Арабия», заявил в четверг иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает ТАСС.

«Мы запросили у МВФ 5 млрд долларов для противодействия коронавирусу», - отметил Зариф.

Ранее глава иранского МИД написал на своей странице в «Твиттере», что Центральный банк Ирана запросил доступ к средствам МВФ, предназначенным для помощи в борьбе с коронавирусом.

«Кристалина Георгиева заявила, что странам, затронутым коронавирусом, будет оказана финансовая поддержка через Инструмент быстрого финансирования (RFI), - отметил он. - Наш Центробанк немедленно запросил доступ к этому механизму». Зариф призвал «правление МВФ придерживаться выданного им мандата, быть на правильной стороне истории и действовать ответственно».

В среду Георгиева заявила, что МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 9 тыс. человек, зарегистрированы по меньшей мере 354 летальных исхода.

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