Последнее обновление: 12.03.2020 09:03

Польша не будет указывать Беларуси, что делать с польскими товарами

Власти Польши не были официально информированы о том, что Беларусь осуществляет реэкспорт польских товаров на российский рынок. В любом случае, Польша не будет вмешиваться в торговлю Беларуси с Россией.

Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

— Россия высказывала озабоченность по поводу реэкспорта польских товаров из Белоруссии в Россию. Вам известно об этом? Обсуждали ли вы эти вопросы с руководством Белоруссии или России?

«Польские компании и фирмы, зарегистрированные в Польше, обязаны действовать в границах действующего права. Мы не обсуждали с белорусскими партнерами вопрос реэкспорта польских товаров в Россию, и мы не были официально информированы о существовании [этого явления]», - сказал Чапутович, отвечая на вопрос, обсуждали ли польские власти тему реэкспорта с руководством Беларуси.

«Мы не намерены вмешиваться во внутренние белорусские процедуры, регулирующие торговлю с Россией», - подчеркнул глава МИД Польши.

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