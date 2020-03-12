Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Ключевые индексы значительно снизились в среду по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1464,94 пункта (5,86%) и остановился на отметке 23 553,22 пункта. Индекс S&P 500 потерял 140,85 пункта (4,89%) и оказался на отметке 2741,38 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 392,20 пункта (4,70%), до 7952,05 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у компаний, организующих круизы и туристические поездки. Ценные бумаги компании Royal Caribbean подешевели на 7,30 доллара (14,13%), до 44,37 доллара. Акции Norwegian Cruise Line упали в цене 5,47 доллара (26,68%), до 15,03 доллара.

В понедельник Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%, что стало худшими результатами с 2008 года.