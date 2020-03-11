Последнее обновление: 11.03.2020 14:33

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года», — сказал он.

«Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — назвал последствия Хельме, передает РБК.

Хельме заключил, что эстонское правительство планирует свести последствия нового экономического кризиса к минимуму, однако предсказать, как изменится ситуация, почти невозможно.

Глава эстонского Минфина предположил, что падение цен на нефть будет временным, и стоимость сырья вернется к уровню $60–65 за баррель приблизительно через шесть месяцев.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование