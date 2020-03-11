Нацбанк Киргизии продал на рынке $53,7 млн для поддержания курса сома

Национальный банк Киргизии провел интервенцию на внутреннем валютном рынке, продав более 50 млн долларов для поддержания курса киргизского сома.

Об этом говорится в размещенном в среду на официальном сайте главного финансового регулятора страны сообщении.

«Сумма сделки составила 53,7 млн долларов», - отмечается в сообщении. Это самая большая валютная интервенция, проведенная на рынке в текущем году.

В случае значительного падения курса киргизского сома по отношению к ведущим мировым валютам Национальный банк, как правило, начинает продавать доллары. В противоположной ситуации банк занимается их покупкой, передает ТАСС.

В течение 10 марта обменный курс киргизского сома вырос с 69,9 до 75 сомов за доллар, однако ближе к вечеру ситуация несколько стабилизировалась и доллар можно было купить за 73 сома. При этом официальный курс киргизской валюты не менялся, на сегодняшний день он зафиксирован на уровне 69,85 за доллар.

«В странах, которые являются основными торговыми партнерами, наблюдается волатильность на финансовых рынках, что обуславливает влияние ситуации в этих государствах на финансовые индикаторы Киргизской Республики. В этих условиях меры Национального банка направлены на смягчение негативного влияния внешних шоков на экономику республики. Нацбанк при проведении валютной политики придерживается режима плавающего обменного курса. Однако активизация на валютном рынке вызвана в большей степени психологическими факторами и ожиданиями граждан», - подчеркивается в сообщении.

В январе-феврале 2020 года главный финансовый регулятор Киргизии трижды продавал американскую валюту на внутреннем рынке, в результате чего было реализовано свыше 86 млн долларов. По официальным данным, на сегодняшний день международные валютные резервы республики составляют почти 2,43 млрд долларов.