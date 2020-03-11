Трамп предложил отменить налог на зарплату до конца года из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снижения налога на заработную плату американцев на постоянной основе, либо его отмену до конца года в рамках налоговых послаблений для граждан страны с целью смягчения последствий распространения в мире коронавируса.

Об этом, по данным агентства Рейтер, американский лидер рассказал сенаторам-республиканцам в понедельник на закрытой встрече в Конгрессе США.

Присутствовавший на встрече источник агентства сообщил, что глава вашингтонской администрации обсуждал со своими однопартийцами предложения по повышению темпов роста экономики, которая переживает последствия вспышки нового коронавируса.

В понедельник хозяин Белого дома сообщил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам президента США, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Кроме того, Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса, передает ТАСС.

Сам Трамп во вторник положительно оценил встречу с однопартийцами в Сенате Конгресса. «Мы провели прекрасную встречу, в рядах Республиканской партии потрясающее единство. Мы работаем по целому ряду вопросов, есть хорошие подвижки [в реагировании на распространение] вируса», - сказал Трамп журналистам по итогам встречи. По его словам, республиканцы верхней палаты положительно восприняли его инициативу по снижению налоговой нагрузки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.