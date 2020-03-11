ЕС выделил 25 млрд евро на поддержку экономики из-за коронавируса

Главы государств и правительств Евросоюза в ходе видеоконференции во вторник, 10 марта, согласовали четыре приоритетных пункта по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Один из них касается смягчения экономических последствий распространения заболевания. Для этого выделены 25 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы воспользуемся всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, чтобы европейская экономика выстояла в этой буре", - пообещала она на совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Деньги пойдут, среди прочего, на поддержку здравоохранения, рынка труда, а также малых и средних предприятий и их сотрудников.

Кроме того, необходимо ограничить распространение инфекции. Принимаемые для этого меры должны быть основаны на научном и медицинском опыте, а также носить соразмерные масштабы, решили участники конференции.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал коллег координировать национальные мероприятия по борьбе с вирусом. А глава Евросовета добавил, что министры здравоохранения и внутренних дел стран ЕС будут проводить ежедневные совещания по видеосвязи.

Еврокомиссия должна изучить спрос на медицинские материалы и представить предложения по предотвращению их возможного дефицита. Внутренний рынок должен работать должным образом и без необоснованных препятствий, подчеркнул Мишель.

Еще один приоритетный пункт касается научных исследований с целью разработки вакцины против вируса нового типа. Брюссель подготовил для этих целей 140 млн евро и отобрал 17 проектов.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 110 странах с начала вспышки в Китае в конце 2019 года. В мире выявлено уже свыше 118 000 случаев заражения, выздоровели более 65000 человек, но свыше 4200 больных скончались. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. В Европе по распространению вируса лидирует Италия.