Рынок акций Бразилии рухнул рекордно за 20 лет

Основной индекс Ibovespa сан-паульской биржи В3 обвалился на 12,17% по итогам торговой сессии в понедельник, что стало худшим результатом с 1998 года.

Согласно данным на сайте B3, первые на этой неделе торги завершились на отметке 86067 пунктов, передает ТАСС.

Уже спустя полчаса работы биржи индекс обвалился на 10,02% до отметки 88178 пунктов, после чего было объявлено о 30-минутном перерыве в торгах. В последний раз такой механизм задействовали 18 мая 2017 года после того, как топ-менеджеры бразильской мясоперерабатывающей компании JBS дали показания против тогдашнего главы государства Мишела Темера, обвинив его в вымогательстве. Еще ранее такое случалось в кризис 2008 года.

После возобновления площадка несколько отыграла утренние потери, однако к окончанию работы снова ушла в минус.

Ни одна из компаний, чьи ценные бумаги торгуются на B3, не смогла завершить сессию в зеленой зоне. Наибольшим падением отметилась бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras, потерявшая около трети своей стоимости (-29,68% - обыкновенные акции, -29,70% - привилегированные). Бумаги компании за день подешевели на 91,12 млрд реалов (почти 19,3 млрд долларов).

Вслед за Petrobras в красную зону ушли акции горнодобывающей Vale ("Вале") (-15,24%) и металлургических Usiminas, Gerdau и CSN, откатившиеся на 14,61%, 17,52% и 24,57% соответственно. Агропромышленные холдинги Marfrig, JBS и BRF также просели на 23%, 14,33% и 13,46%.

Доллар США по итогам сессии укрепился по отношению к бразильской национальной валюте на 2%. К окончанию торгов за него давали 4,73 реала. Несмотря на очередную валютную интервенцию регулятора, выбросившего на рынок в понедельник 3 млрд долларов для сдерживания курса реала, с начала года он обесценился на 19%.