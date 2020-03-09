Последнее обновление: 09.03.2020 17:52

Саудовская Аравия не хочет вступать в ценовую войну с Россией на рынке нефти

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», - цитирует ТАСС высокопоставленного источника в ОПЕК, знакомого с планами саудовских властей.

В то же время он подтвердил, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле. Собеседник также отметил, что «за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники».

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