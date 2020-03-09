Последнее обновление: 09.03.2020 15:00

Миссия МВФ не приедет в Беларусь из-за коронавируса

Запланированная на вторую половину марта миссия МВФ в рамках Статьей IV устава фонда не приедет в Беларусь из-за решения руководства фонда ограничить командировки из-за эпидемии коронавируса нового типа.

Миссия фонда планировалась с 19 по 30 марта.

"Планировавшаяся миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", - говорится в сообщении представительства МВФ в Беларуси.

МВФ и Всемирный банк также приняли решение провести традиционную весеннюю встречу управляющих группы в формате видеоконференции.

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