Лукашенко обсудил с правительством проект указ об электромобилях

На совещании у Лукашенко с правительством РБ был рассмотрен проект указа о стимулировании использования электромобилей.

"Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил Лукашенко, указав на волатильность цен на нефть.

"Страны, такие как мы, экспортно-ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции. Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам".

"Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, - сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге», - добавил Лукашенко.

На совещании были рассмотрены проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки, о совершенствовании нотариального обслуживания, изменении норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.