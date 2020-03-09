Власти Казахстана разработают антикризисный план

Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев провел в понедельник оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства.

Как сообщила президентская пресс-служба, обсуждались вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику республики, передает ТАСС.

«Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Главное поручение - исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом. По поручению Касым-Жомарта Токаева создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности на крупных предприятиях. Президент считает крайне важной задачу обеспечения как можно большего числа людей рабочими местами», - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 гг.

Президент заявил о необходимости принять меры по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов.