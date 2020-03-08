Ущерб от коронавируса может составить 2,7 трлн долларов

Мировая экономика может потерять до 2,7 трлн долларов США (в пересчете - 2,38 трлн евро) из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Такие данные приведены в прогнозе экспертов агентства Bloomberg, обнародованном в субботу, 7 марта. Это эквивалентно внутреннему валовому продукту Великобритании, передает DW.

Авторы исследования описали 4 возможных сценария влияния заболевания на экономику. Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты.

Но если власти КНР не смогут справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в Южной Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь на 2,3 процента. До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1 процента.

Третий сценарий предполагает масштабное распространение заболевания во всех государствах, к началу марта сообщивших о случаях заражения. В этом случае десятку крупнейших экономик мира ожидает замедление, поскольку они будут бороться с распространением инфекции, считают исследователи. По их оценке, рост мирового ВВП составит 1,2 процента, еврозона и Япония столкнутся с рецессией, а в США в год выборов президента может вырасти уровень безработицы.

Последний вариант касается глобальной пандемии COVID-19. Мировая экономика из-за отсутствия роста недосчитается 2,7 трлн долларов, ВВП Китая вырастет лишь на 3,5 процента, тем самым продемонстрировав худший показатель с 1980 года. США в этом сценарии также грозит рецессия, что может повлиять на исход выборов главы государства, считают эксперты Bloomberg.