Падение ВВП на Украине в январе составило 0,5%

Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом сообщило в пятницу министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«В январе уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%», - говорится в обзоре ведомства.

По его данным, с начала текущего года почти все виды экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Так, ведомство отметило спад производства в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. При этом среди факторов, которые повлияли на формирование такой тенденции, в Минэкономики отмечают снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплой зимы, низкую конъюнктуру на мировых рынках стали и низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

Сокращения строительства и внутренней торговли удалось избежать благодаря высокой инвестиционной активности в сфере строительства и росту покупательской способности населения, говорится в обзоре. При этом в министерстве отмечают, что из-за факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, а также рисков, связанных с распространением коронавируса в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в первом квартале.

В 2020 году, добавили в ведомстве, продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов, передает ТАСС.

Примечательно, что сокращение ВВП Украины в январе текущего года зафиксировано впервые с 2016 года.

По данным министерства, рост ВВП в 2019 году составил 3,2%, в 2018 году - 3,4%.

Национальный банк Украины в конце января сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 гг. до 3,5% и 4% соответственно.