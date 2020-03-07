Fitch понизило рейтинг «Русснефти» до «ССС+» с «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Русснефть» на одну ступень - до «ССС+» с «B». Прогноз по рейтингу не изменен, в середине марта прошлого года Fitch установило его как «позитивный».

Одной из причин понижения рейтинга компании стало ухудшение ее ликвидности, отметили в агентстве. «Положение с ликвидностью «Русснефти» ухудшилось из-за снижения цен на нефть и прогнозируемых дивидендов по привилегированным акциям», - говорится в сообщении Fitch.

Нефтяная компания в августе обновила дивидендную политику, увеличив минимальные выплаты по «префам» с $40 до $60 млн. Выплаты по обыкновенным акциям при этом не предусмотрены, сообщает ТАСС.

Fitch ожидает, что «Русснефть» будет генерировать положительный свободный денежный поток (FCF) в 2020-2022 гг., однако этого будет недостаточно для погашения займа компании в ВТБ (около $90 млн в год). «На 2020 год мы прогнозируем низкий показатель ликвидности - 0,4x, что отражается в понижении рейтинга», - сообщили эксперты агентства.

Там добавили, что к позитивному рейтинговому действию может привести улучшение ликвидности компании (выше 1х) или продемонстрированная способность привлекать внешнее финансирование. В том числе положительно повлиять на рейтинг «Русснефти» может совершенствование практики корпоративного управления.

Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций «Русснефти», швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.