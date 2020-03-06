Чистая покупка валюты населением Беларуси с начала 2020 года выросла до $172,8 млн.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в феврале 2020 составила $875,8 млн., что на $87,4 млн. или 11,08% больше, чем в январе текущего года, говорится в отчете Нацбанка РБ.

В том числе покупка наличной валюты составила $568,4 млн. и выросла на $34,2 млн. или 6,4% по сравнению с прошлым месяцем, покупка безналичной валюты составила $307,4 млн., что на $53,2 млн. или 20,92% больше, чем в январе.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в феврале 2020 составила $747,8 млн., что на $4,1 млн. или 0,55% больше, чем в январе текущего года. В том числе продажа наличной валюты составила $586,3 млн. и выросла на $0,4 млн. или 0,07% по сравнению с прошлым месяцем, продажа безналичной валюты составила $161,5 млн., что на $3,7 млн. или 2,36% больше, чем в январе.

Таким образом, чистая покупка валюты населением Беларуси в феврале 2020 года составила $128 млн., а с начала года выросла до $172,8 млн.

Вместе с тем следует отметить, что на наличном сегменте в феврале сохраняется чистая продажа наличной валюты в объеме $17,9 млн., с начала года - $69,6 млн. На безналичном сегменте складывается чистая покупка валюты в объёме $145,9 млн., с начала года – $242,4 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $1664,2 млн., продало $1491,4 млн.