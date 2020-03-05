ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования из-за влияния коронавируса на экономику

Центральный банк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16% из-за негативного влияния коронавируса на мировую экономику. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

«Решением от 5 марта 2020 года правление Центрального банка сохранило основную ставку на уровне 16% годовых. Данное решение обусловлено предстоящей либерализацией регулируемых тарифов и усилением внешнеэкономических неопределенностей, связанных с коронавирусом», - говорится в сообщении, передает finanz.ru.

Как уточняет регулятор, «экономические проблемы в мировой экономике, связанные с распространением коронавируса, могут оказывать определенное влияние на экономику Узбекистана. При этом масштаб влияния будет определяться длительностью кризисной ситуации в Китае». Центробанк подчеркивает, что «сокращение импорта некоторых товаров из Китая, имеющих ощутимую долю в потребительской корзине, может создать определенное давление на внутренние цены». Регулятор ожидает, что «влияние «эффекта коронавируса» на внутренние цены будет разовым и краткосрочным», при этом, «необеспеченный спрос по импортируемым товарам из Китая будет удовлетворен за счет расширения внутреннего производства и налаживания импорта из других стран, в результате чего в среднесрочной перспективе цены стабилизируются».

Центробанк отмечает снижение годовой инфляции в феврале на 0,8% по сравнению с январем и на 1,7% по сравнению с декабрем прошлого года. Среди факторов, способствовавших замедлению инфляции, регулятор называет умеренные темпы роста кредитования экономики и бюджетных расходов, а также прекращение влияния возникших в 2019 г. факторов, таких как девальвация курса сума (национальной валюты), повышение цен на энергоресурсы и либерализация цен на муку и хлеб.