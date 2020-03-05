Нацсобрание Франции приняло в 1-м чтении спорную пенсионную реформу

После двух провалившихся голосований по вопросу о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа законопроект о пенсионной реформе, предложенный президентом Эмманюэлем Макроном и вот уже несколько месяцев вызывающий протесты в стране, был в среду, 4 марта, принят в первом чтении Национальным собранием - нижней палатой парламента Франции.

Вотум недоверия, предложенный партией "Республиканцы", получил поддержку лишь 148 депутатов при необходимых 289 голосах. Аналогичная инициатива, заявленная левой "Неподчинившейся Францией" (НФ), к которой присоединились Французская коммунистическая партия и Французская социалистическая партия, получила лишь 91 голос и провалилась.

Протесты против пенсионной реформы во Франции не утихают с начала декабря 2019 года. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект закона.

Среди главных причин недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 42 категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при должной выслуге он составляет 62 года). Впрочем, в середине января премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что от последнего пункта власти временно готовы отказаться.