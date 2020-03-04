Центробанк Канады понизил ключевую ставку до 1,25% из-за коронавируса

Центральный банк (ЦБ) Канады принял решение понизить ключевую ставку на 0,5% до уровня 1,25% годовых. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора.

«Банк Канады сегодня снизил базовую ставку до 1,25%», - отмечается в документе. Регулятор пояснил, что в то время как канадская экономика в целом придерживается запланированных ЦБ показателей, «вирус COVID-19 является существенным отрицательным воздействием для перспектив роста канадской и мировой [экономики] и монетарные и фискальные органы реагируют на это».

В 2018 году Центральный банк Канады трижды повышал ставку - в январе поднял ее до 1,25% с 1%, в июле - с 1,25% до 1,5%, а в октябре - с 1,5% до 1,75%, передает ТАСС.

Следующее решение канадского ЦБ по ключевой ставке запланировано на 15 апреля.