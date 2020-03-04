Последнее обновление: 04.03.2020 19:00

Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку до 4,5% с 5,5%

Национальный банк Молдавии (НБМ) снизил базовую ставку до 4,5% с 5,5% на фоне замедления темпов роста инфляции.

Такое решение было принято руководством банка на заседании в среду, сообщает ТАСС.

«В учет брались макроэкономические показатели внутри страны и за рубежом, а также риски для мировой экономики, связанные с распространением коронавируса. На данном этапе это подстегивает дезинфляционный тренд в области потребительских цен», - уточняется в сообщении.

По прогнозам НБМ, в 2020 году в Молдавии инфляция продолжит падать с прогнозируемых в первом квартале 6,8% до минимум 3% в первом квартале 2021 года. Последний раз Нацбанк снижал базовую ставку на 2 процентных пункта в декабре прошлого года.

Исполнительный комитет банка также принял решение снизить ставки по кредитам овернайт - до 7,5% с 8,5% годовых, а по депозитам овернайт - до 1,5% с 2,5%.

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