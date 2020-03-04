Последнее обновление: 04.03.2020 15:15

Нацбанк РБ проталкивает новую редакцию указа по рынку Forex

Нацбанк Беларуси подготовил проект новой редакции указа "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке", сообщил сегодня начальник главного управления регулирования небанковских операций НБ РБ Дмитрий Набздоров.

"Проект указа подготовлен, направлен государственным органам. В случае их поддержки документ будет внесен в этом году на рассмотрение главе государства", - сообщил Набздоров.

По его словам, разработка нового указа объясняется необходимостью приведения документа в соответствие с требованиями Евросоюза (директива MIFID 2).

В частности, документ сделает обязательной запись телефонных разговоров сотрудников форекс-компаний с клиентами.

"При рассмотрении споров компания будет предоставлять запись телефонных разговоров, сообщений с клиентом - для объективности. Если такой информации не будет, то фактически будем считать: все, что говорит клиент, - это правда", - пояснил представитель НБ РБ.

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