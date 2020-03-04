Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов

Россия ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и бинтов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте.

Ограничение действует по 1 июня 2020 года.

Кроме масок, в списке также указаны одноразовые костюмы химической защиты, респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, хирургические халаты и перчатки, марля и бинты.

В постановлении также уточняется, что ограничения не распространяются на вывоз с целью оказания международной гуманитарной помощи другим государствам на основании решений правительства России, а также на вывоз этих медицинских изделий для личного пользования.

Мониторинг за реализацией постановления возложен на Минпромторг, пишет РБК.

В середине февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала дефицит медицинских масок в аптеках Москвы и Карачаево-Черкесской Республики. Это означает, что более чем в половине аптек регионов нет в продаже масок.

Кроме того, антимонопольная служба сообщила о росте розничных цен на одну маску по отношению к цене 2019 года: в Москве цены выросли на 900%, в Карачаево-Черкесии — на 100%. Также медицинские маски подорожали в Кабардино-Балкарии и Пермском крае. В последнем регионе ФАС зафиксировала наивысшую цену на изделие — 33 руб.

В начале февраля ФАС называла завышение цен на маски «экономическим мародерством».

Информация о росте цен на защитные маски появилась еще в начале февраля. После этого президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены, «чтобы неповадно было в следующий раз». По его словам, от закрытия нескольких предприятий аптечная сеть в России не пострадает и «никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет».