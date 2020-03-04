Россия хочет восстановить связи с ОЭСР

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему кабинету разработать план восстановления сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника, отмечая, что это похоже на попытку возобновления связей с западными институтами, разорванных после начала конфликта с Украиной в 2014 году, передает DW.

По мнению собеседников агентства, речь может идти даже о попытке возобновить усилия России по присоединению к организации, которая прервала активность по заявке Москвы о вступлении в ОЭСР в марте 2014 года. Присоединение России было заморожено на неопределенный срок, однако она сохранила статус присоединяющейся страны и имеет равный статус со странами-членами в 12 рабочих органах ОЭСР.

Bloomberg приводит слова двух российских чиновников, которые полагают, что даже если нынешняя активность не приведет к немедленному возобновлению усилий по присоединению к ОЭСР, она свидетельствует о желании нового правительства установить контакты с Западом и улучшить деловой климат.

Как именно предполагается развивать сотрудничество с ОЭСР, не уточняется.

Михаил Мишустин тесно сотрудничал с ОЭСР в своей предыдущей должности в качестве главы Федеральной налоговой службы России.