ФРС США внезапно снизила ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система внезапно снизила ключевую ставку во вторник для защиты крупнейшей экономики мира от влияния эпидемии коронавируса.

Ставка снижена сразу на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 1,00-1,25% годовых.

“Фундаментальные показатели экономики США остаются сильными. Тем не менее, коронавирус несет растущие риски для экономической активности. В свете этих рисков и для выполнения своих целей обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки федерального финансирования”, - говорится в заявлении ФРС.

Решение было единогласным, передает Reuters. Заседание ФРС, на котором должен был обсуждаться диапазон ставки, было запланировано на 17-18 марта.

Глава ФРС Джером Пауэлл объяснил снижение ставки тем, из-за эпидемии коронавируса прогноз ФРС существенно изменился, и регулятор будет действовать так, как это необходимо для поддержки американской экономики.

Глава центробанка отметил, что пока неясно, как долго продлится текущая ситуация, но сказал, что ожидает возвращения американской экономики к уверенному росту.

Он сказал, что ФРС проводит активные консультации с другими центробанками и готова использовать имеющиеся в ее арсенале инструменты, но еще не изучала другие меры.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал Федеральную резервную систему значительно снизить процентные ставки, отметив, что более высокая стоимость заимствований негативно сказывается на экспортерах и ставит страну в невыгодное положение.

Пауэлл сказал на пресс-конференции, что в действиях американского центробанка отсутствует политическая подоплека.