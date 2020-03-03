Volkswagen отказывается от автомобилей на природном газе

Крупнейший автопроизводитель мира компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG, потому что целиком сосредотачивается на выпуске электромобилей.

Как сообщил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш, выпуск 19 моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat, оснащаемых в настоящее время газобаллонным оборудованием, пока продолжится, но "новых поколений этих автомобилей уже не будет", пишет газета Handelsblatt.

Но производство таких моделей будет свернуто очень скоро. Уже через пять лет в Европе будет введен новый экологический стандарт "Евро-7", и вряд ли VW будет тратиться на модернизацию. Кроме того, спрос на такие автомобили стремительно падает. За 2019 год в Германии были зарегистрированы всего 7623 новых CNG-автомобиля, что на 29,4 процента меньше, чем годом раньше. Это 0,2 процента от общего числа продаж.

Однако необходимо подчеркнуть, что эта фирма занимается на европейском рынке, как и компания "Газпром газомоторное топливо" внутри России, не только компримированным, но и сжиженным природным газом (СПГ или LNG). Данное топливо используется, как правило, не легковыми, а грузовыми автомобилями (а также судами), и оно, в отличие от CNG, считается как раз весьма перспективным, но в статье Handelsblatt не о нем идет речь.