Убытки туротрасли России достигли 27 млрд. рублей

Российская туристическая отрасль несет многомиллиардные убытки и находится на грани коллапса из-за запрета продажи туров в неблагополучные по коронавирусу страны.

Об этом говорится в открытом письме Ассоциации туроператоров России (АТОР) на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко, передает finanz.ru.

В настоящее время в России запрещено продавать туристические путевки в Китай, Италию, Иран и Южную Корею, и запрет носит бессрочный характер. Но отказ от поездок охватывает не только эти страны: 60% российских турагентств полностью остановили продажи и вынуждены возвращать деньги клиентам даже за туры, которые запланированы на дальние даты - вплоть до осени.

Примерные убытки российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Убытки от очень большого количества аннуляций могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу. Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», - говорится в письме АТОР.

«Если ситуация продолжит ухудшаться и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а в условиях отсутствия конкретных мер государственной поддержки ряд туроператорских компаний, представляющих различные сегменты туристического рынка, будут вынуждены прекратить свою деятельность», - предупреждает организация.

Туроператоры просят правительство РФ скорректировать сроки запрета продажи туров в неблагополучные по коронавирусу страны. Например, в отношении Италии предлагается установить дату 9 марта - срок карантина, введенного указом правительства, а затем в случае необходимости продлить «невыездной период».

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на авиаперевозки в текущем году упадёт впервые с 2009 года, а потери выручки авиакомпаний составят более 29 млрд долларов.