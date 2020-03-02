Минфин РБ в январе-феврале 2020 года продал облигации на $124,87 млн.

Министерство финансов Беларуси в январе-феврале 2020 года разместило на внутреннем финансовом рынке страны номинированные в валюте государственные долгосрочные облигации на сумму $124,87 млн.

Как сообщалось, Минфин РБ 14 января провел аукцион по первичному размещению государственных долгосрочных валютных облигаций со сроком обращения 7 лет, удовлетворив 26 заявок на сумму 24,13 млн. С 20 января Минфин доразмещал данный выпуск бумаг на БВФБ.

На вторичном рынке Минфин в январе смог продать еще облигации на сумму $54,27 млн.

13 февраля 2020 года Минфин РБ провел очередной аукцион по размещению государственных облигаций, номинированных в долларах США, выпуска №266. К аукциону допущено 19 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,7% до 5,5% годовых на общую сумму 46,3 млн. долларов США. По результатам аукциона удовлетворены 4 заявки на сумму $20,625 млн.

На вторичном рынке в феврале Минфин смог реализовать облигации еще на сумму $25,85 млн.

Размещение валютных облигаций на внутреннем рынке является одним из способов рефинансирования как внутреннего, так и внешнего госдолга Беларуси.