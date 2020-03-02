Последнее обновление: 02.03.2020 13:49

Эксперты оценили потери авиакомпаний от коронавируса в $1,5 млрд

Ущерб авиакомпаний Ближнего Востока от ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, уже составил около $100 млн.

Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Африке и региону Мухаммед Али Альбакри, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, в ближайшие недели спрос на авиабилеты упадет, и если ограничения на поездки в Азию будут продлены, прибыль авиаперевозчиков окажется под угрозой. Чтобы авиакомпании смогли пережить этот «трудный период», им должно помочь государство, заявил Али Альбакри. По его прогнозу, в 2020 году мировые авиакомпании могут потерять из-за коронавируса $1,5 млрд.

Распространение нового коронавируса продолжается с декабря прошлого года, когда его впервые обнаружили в Китае. Чтобы предотвратить распространение заболевания, многие страны ограничили с ним авиасообщение. Позднее эта мера коснулась полетов в Иран и Южную Корею, в которых резко увеличилось число заразившихся.

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