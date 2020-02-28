Лукашенко хочет отказаться от процедуры банкротства

Лукашенко выступает против использования процедуры банкротства и реструктуризации предприятий, поскольку эти инструменты только лишь приводят к разграблению таких предприятий.

"Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими. В подавляющем большинстве случаев эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению производства. В основном эти предприятия разграбят, растащат, и они перестают существовать", - сказал Лукашенко на съезде ФПБ.

"Давайте, и правительство, и профсоюзы - садитесь за стол вместе и думайте. Что нам делать с так называемым банкротством. Быть его не должно в Беларуси! Потому что это всё за счет людей! Это же потом нам дороже получается", - резюмировал он.