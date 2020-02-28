Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РБК. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года.

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд.

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.

Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС. Если ориентироваться на лондонский стандарт (слиток весом около 12,5 кг), Россия поставила в Британию в прошлом году не менее 9 тыс. слитков.

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.

Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около $3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).