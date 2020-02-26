Минфин Грузии предлагает правительству приватизировать АО «Грузинская железная дорога»

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани выступил с инициативой приватизировать АО «Грузинская железная дорога» и передать в частное владение пассажирские и грузовые перевозки.

«Существуют лучшие примеры Евросоюза, когда земля и основная инфраструктура остается у государства, а перевозки, в том числе и трейдинг, коммерческие. В это время эффективность, как правило, повышается. У нас есть подобное в сфере энергетики и телекоммуникаций», - сказал Мачавариани, выступая в среду на международной экономической конференции «Грузия и мир 2020».

Он также отметил, что статус стратегического объекта, которым пользуется железная дорога, не мешает ее приватизации.

Министра финансов поддержала вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает ТАСС.

«Железная дорога, почта, «Объединенная компания по водоснабжению», «Компания по управлению отходами» - это те организации, которыми владеет государство. Нашим подходом является то, что такому бизнесу, в котором возможно участие частного сектора, надо помогать. Железная дорога тоже является таким сектором, в который возможно вводить частного инвестора», - сказала Цкитишвили журналистам после завершения конференции.

Между тем министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что правительство пока не думает о приватизации железной дороги. «Грузинская железная дорога» вместе со своей инфраструктурой отошла к Грузии после распада СССР. Она полностью принадлежит государству и состоит из нескольких компонентов: перевозка грузов, которым заведует дочерняя компания GR Transit ("Джиар транзит"), пассажирские перевозки, а также Боржоми-Бакурианская узкоколейная железная дорога. Грузия связана железной дорогой с Арменией и Азербайджаном.