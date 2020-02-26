Власти Гонконга поддержат экономику, раздав жителям по $1300 на расходы

Власти Гонконга запускают масштабный пакет поддержки экономики, которая скатилась в рецессию на фоне массовых протестов прошлого года и ускорила падение из-за эпидемии коронавируса.

Программа экономических стимулов на 130 млрд гонконгских долларов, или 15,4 млрд долларов США, будет включать выдачу гражданам ваучеров на покупки, сообщает South China Morning Post.

Каждый постоянный резидент Гонконга старше 18 лет получит единовременную выплату на 10 тысяч гонконгских долларов, или 1300 долларов США. Эти деньги порядка 7 миллионов человек смогут потратить на приобретение товаров у локальных ритейлеров, которые с прошлого лета фиксируют падение продаж двузначными темпам. В январе оно составило 19,4% год к году, а в ноябре превышало 20%, чего статистика не фиксировала даже во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

Для малого бизнеса власти предусмотрели снижение налоговой нагрузки и льготные кредиты. Прибыль до 20 тысяч гонконгских долларов будет полностью освобождена от налога на прибыль, а банковские займы на сумму до 2 млн гонконгских долларов получат 100-процентные гарантии правительства и сниженную процентную ставку.

Кроме того, отменяются сборы за регистрацию бизнеса, расширяются субсидии на оплату электроэнергии и воды, а также вводится возможность в рассрочку оплачивать налоговые сборы в бюджет.

Одновременно Sun Hung Kai Properties, крупнейший в Гонконге владелец коммерческой недвижимости, на 50% снижает ставки аренды в торговых центрах с целью стабилизировать экономику и поддержать занятость, передает finanz.ru.

Глава гонконгского Минфина Пол Чан Мо-по напомнил, что бюджетные резервы правительства составляют 1,1 трлн гонконгских долларов, и пакет стимулов, таким образом, «съест» 12% этой суммы.

«Я должен подчеркнуть, что, хотя в программе единовременных денежных выплат будет задействована значительная часть общественных средств, это исключительная мера, которая предпринимается в свете экстраординарных обстоятельств и поэтому не станет бременем для бюджета в долгосрочной перспективе», - заявил Чан.

По итогам четвертого квартала 2019 года ВВП Гонконга упал на 2,9%, а в текущем году, согласно прогнозу Минфина, может потерять еще 1,5%. Спад экономики два года подряд в Гонконге не фиксировали ни разу с его возвращения Китаю в 1997 году.