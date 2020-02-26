Последнее обновление: 26.02.2020 13:40

Минфин РФ не готовит предложения о компенсации налогового маневра Беларуси

Минфин РФ не готовит предложений о компенсации Беларуси выпадающих из-за налогового маневра доходов от экспорта нефтепродуктов.

Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Это вопрос не ко мне, я не участвовал в переговорах. Мы ничего не готовим», - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ему по телефону 21 февраля компенсировать величину снижения объема экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

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