Последнее обновление: 26.02.2020 10:02

Казахстан планирует в 2020 году выйти с гособлигациями на российский рынок

Власти Казахстана намерены в этом году выйти с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций.

Об этом сообщил в среду первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передает ТАСС.

"В этом году мы планируем выйти на российский рынок облигаций на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки дешевле, и при этом валютный риск минимальный", - рассказал Смаилов.

По его словам, выход на российский рынок облигаций планируется "в ближайший месяц или два". "Речь идет о казначейских облигациях Казахстана", - уточнил Смаилов.

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