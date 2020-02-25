В России не будут работать несколько сахарных заводов в сезоне 2020-2021

Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область) сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн не будут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года из-за низких цен на сахар.

Об этом во вторник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, передает ТАСС.

Согласно данным Союзроссахара, все три завода переработали в сезоне 2019-2020 г. около 1 млн тонн сахарной свеклы. На них приходится около 2% производства сахара в стране, уточняют «Ведомости».

По словам Бодина, уровень цен на сахар за последние три года не позволяет поддерживать нужный уровень рентабельности. В сезоне 2016-2017 г. производство сахара в стране превысило внутреннее потребление. Рост производства в России совпал с падением мировых цен на сахар, то есть они стали ниже, чем себестоимость продукта российских производителей. Произведенный сахар не был распродан, в связи с чем образовались излишки, это обрушило внутренние цены на продукт.

Председатель правления Союзроссахара добавил, что заводам необходимо повышать эффективность производства, сокращать издержки и развивать логистику, а аграриям нужно сократить посевы сахарной свеклы.

6 февраля Союзроссахар сообщил о прогнозе по производству сахара в текущем сезоне в России в размере 7,7 млн тонн что является рекордом для страны.