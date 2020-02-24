Последнее обновление: 24.02.2020 11:44

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись разнонаправлено

Разнонаправленным движением котировок завершились первые на этой неделе торги на биржах материкового Китая.

Индекс «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов снизился на 0,28%, до отметки 3031,23 пункта. Разнонаправленное движение продемонстрировали котировки по основным голубым фишкам. К концу торгов отмечен значительный рост сводных индексов информационных (4,04%) и телекоммуникационных компаний (5,93%). Наибольшие потери зафиксированы по таким направлениям, как энергоресурсы (1,37%), промышленность (1,65%) и недвижимость (1,38%), передает ТАСС.

Торги на бирже в Шэньчжэне при этом завершились значительным ростом котировок. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке «Шэньчжэнь компонент» поднялся на 1,23%, до 11772,38 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 опустился на 0,40%.

Участники рынка в настоящее время проявляют осторожность на фоне многих факторов неопределенности, связанных с ситуацией вокруг вспышки коронавируса в Китае. В последнее время наметилась тенденция сокращения числа новых случаев инфицирования по всей стране, однако ситуация все еще остается сложной.

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