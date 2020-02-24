Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 2,212 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,215 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,012 рубля и составила 2,394 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,398 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,44( снизился на 0,01 рубля).