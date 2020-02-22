Доллар дрогнул после худших за 10 лет данных по экономике США

Доллар прервал вертикальный взлет на рынке форекс, подбросивший американскую валюту на максимумы за 2,5 года.

На фоне статистики по деловой активности за февраль, показавшей, что крупнейшая экономика мира оказалась на грани рецессии, индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, спикировал рекордно с начала года.

Вечером в пятницу курс евро к доллару прибавил 0,69%, британский фунт подорожал на 0,71%, иена - на 0,4%, отправив долларовый индекс на 0,6% вниз (до 99,192 пункта). На утро субботы доллар незначительно вернул позиции.

Индексы деловой активности PMI, которые рассчитывается IHS и включает объемы выпуска, заказов и занятость, по итогам февраля снизились как в американском производстве (51,5 до 50,8 пункта), так и в секторе услуг (с 53,4 до 49,4%). В результате сводный PMI по экономике оказался ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от рецессии.

Экономическая активность в США сократилась впервые с глобального финансового кризиса, если не считать февраль 2013-го, когда временно останавливалась работа госучреждений (shutdown), констатирует IHS Markit в релизе. Упали новые заказы на продукцию для американского бизнеса, чего не было с октября 2009-го, а экспортный спрос уменьшился второй месяц подряд, пишет finanz.ru.

Фондовые торги в США открылись падением индекса S&P500 на 1,1%, а цены государственных облигаций подскочили. Доходность 30-х американских госбумаг упала до исторического минимума в 1,89% годовых, а 7-летних вплотную приблизилась к нему - 1,453%.