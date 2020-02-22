США ужесточили ограничения на экспорт технологий в Россию

Власти США приняли решение ужесточить режим экспортного контроля в отношении России и Йемен. В обе страны будет ограничен экспорт материалов, которые могут быть использованы для создания химического или биологического оружия, а также баллистических ракет, ракет-носителей, крылатых ракет и другой военной продукции.

Как следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге США), опубликованного в пятницу в электронной базе Федерального реестра (Federal Register), Россия и Йемен исключаются из категории А по условиям экспорта ядерных и ракетных технологий, передает ТАСС.

«Постановление исключает Россию и Йемен из стран групп A:2 и A:4, по отношению к которым действует более благоприятный подход, и перемещает ее в группы D:2 и D:4, исходя из опасений, связанных с распространением ядерных и ракетных технологий соответственно», - сказано в документе.

Более жесткий экспортный режим США действует лишь в отношении КНДР, Ирана, Ливии и Венесуэлы.

На России более не будет исключения по получению лицензий, которые впредь будут необходимы для «экспорта, реэкспорта и поставок (внутри страны) продукции, находящейся под контролем, говорится в уведомлении.

«Кроме того, к некоторым операциям могут применяться строгие правила проверки лицензионной политики или дополнительные ограничения», - говорится в уведомлении.

Это решение американская администрация объясняет «опасениями, связанными с национальной безопасностью».