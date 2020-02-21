Лукашенко хочет заработать на строительстве космодрома «Восточный»

Лукашенко предложил Путину строительные услуги для достройки космодрома «Восточный», сославшись на обсуждение этой темы с главой Роскосмоса.

"Я ему (Путину) рассказал о встрече с Рогозиным и строительстве космодрома "Восточный". Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И "Восточный", конечно, надо оперативно достраивать. И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами", - утверждает Лукашенко.

Он сказал, что преимущество Беларуси в том, что в стране не разрушили созданные с советских времен крупные строительные компании.

"Не раздробили на мелкие компании, ради какой-то рыночной конкуренции. И это нас спасает", - заявил белорусский правитель, не уточнив, от чего или кого это спасает.

"Сейчас, если мы договоримся по "Восточному", можем перебросить туда 2-3 треста, которые могут работать под ключ - жилье, промышленные объекты. Наверное, надо. Потому что президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить "Восточный". Говорит, там еще и вторая, третья очереди будут", - сказал Лукашенко.