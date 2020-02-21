Россия приватизировала Всесоюзную студию грамзаписи «Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива России, АО «Фирма Мелодия», который с момента своего основания в 1964 году в СССР принадлежал государству, перешел в частные руки.

По итогам прошедшего 7 февраля аукциона 100% Мелодии у Росимущества приобрела компания «Формакс», следует из итогового протокола аукциона. Первый заместитель гендиректора «Мелодии» Карина Абрамян и гендиректор «Формакса» Валерия Брусникина подтвердили «Ведомостям» эту информацию, пишет газета «Ведомости».

К аукциону, были допущены всего два участника – ООО «Формакс» и ООО «Студия Союз». Последнее предложило за актив ровно ту стоимость, в которую была оценена «Мелодия», – 320 млн руб., а победитель – 329,6 млн руб. Решение предложить за актив его начальную стоимость гендиректор «Студии Союз» Александр Бочков объяснил тем, что «просто не решились на шаг»: «Так получилось».

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия» была основана в 1964 г. и до начала 1990-х была единственной звукозаписывающей компанией в СССР.

В 1991 г. студия грамзаписи стала творческо-производственным объединением «Мелодия» и позже преобразовалась во ФГУП. Госпредприятие получило фонотеку «Мелодии» за 47 лет и недвижимость.

С 2007 г. Росимущество регулярно включало «Мелодию» в перечень объектов, планируемых к приватизации, но сроки неоднократно переносились. В январе 2017 г. ФГУП был преобразован в акционерное общество, 100% его акций было передано в Росимущество. С 2011 г. гендиректором «Мелодии» является Андрей Кричевский, который с 2015 г. занимает аналогичную должность в Российском союзе правообладателей – одной из аккредитованных государством организаций по коллективному управлению правами.

«Мелодия» владеет фонотекой почти из 240 000 аудиопроизведений, записанных на аналоговых лентах, виниловых пластинках, жестких дисках и других носителях. Это записи эстрадных исполнителей и классиков советского периода, аудиосказки и раритетные записи (например, голоса Ленина и Маяковского).

Основным источником дохода «Мелодии» сейчас является лицензирование музыки для использования в фильмах и рекламе, а также продажа музыкальной продукции (дисков и пластинок) – 39 млн руб. из 53,8 млн руб. общих доходов, которые получило АО в 2018 г., следует из его отчета. 7,3 млн руб. общество получило от сдачи помещений в здании на Тверском бульваре.

Все активы, указанные в последнем раскрытии «Мелодии», вошли в сделку, уточнила в беседе с «Ведомостями» Брусникина. «Формакс» – аудиомаркетинговая компания, посредник между владельцем прав на музыкальные произведения и компаниями, использующими в своей работе музыкальное фоновое сопровождение, – магазинами, кафе, парками.

ООО «Формакс» было зарегистрировано в августе 2015 г. и первые три года его деятельность была убыточной, следует из базы данных СПАРК. Брусникина объясняет это «большими затратами» на разработку и вывод на рынок собственного сервиса Fonmix, через который потребители получают доступ к базе с легальными музыкальными треками. Финансовая отчетность компании за 2018 и 2019 гг. в открытом доступе отсутствует, но, как утверждает Брусникина, в 2019 г. «Формакс» получил прибыль. 75% ООО принадлежит Михаилу Суконцеву. «Формакс» – единственная компания, владельцем которой является Суконцев, другой информации в открытых источниках о нем нет. Связаться с Суконцевым не удалось. Еще 25% «Формакса» – у ООО «Первый цифровой агрегатор», единственным владельцем этой компании является Дмитрий Смирнов. Другими активами он также не владеет.