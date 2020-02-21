Последнее обновление: 21.02.2020 12:50

Власти Беларуси разрешили детям с 14 лет заниматься модельным бизнесом

Белорусские власти внесли связанную с модельным бизнесом деятельность в перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, следует из постановления Министерства труда и соцзащиты Беларуси №5 от 20 января 2020 года.

«Участие в мероприятиях модельной деятельности: кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров)», - перечисляется в документе то, что можно легально выполнять подросткам с 14 лет.

Документ принят в рамках развития модельного бизнеса в стране, который с недавнего времени находится под личным контролем А.Лукашенко.

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