Правительство Беларуси обязало предприятия покупать отечественный цемент

Правительство Беларуси обязало министерства, концерны и местные исполнительные органы власти обеспечить в 2020 году закупку подчиненными предприятиями производимого в стране цемента в директивном порядке.

«В целях обеспечения в 2020 году эффективной загрузки субъектов отечественного строительного комплекса, производственных мощностей организаций цементной промышленности, увеличения использования цемента при строительстве объектов транспортной инфраструктуры», - говорится в преамбуле постановления Совмина №99 от 19 февраля 2020 года.

Согласно документу, предприятиям страны придется в обязательном порядке выкупить 3462,4 тыс. тонн цемента, что составляет порядка 80% производимого в стране объема данной продукции.

«Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому … обеспечить… в 10-дневный срок заключение подчиненными (входящими в состав (систему) организациями с организациями-изготовителями договоров поставки цемента … предусмотрев равномерную его выборку в течение 2020 года», - говорится в документе.

Дополнительно, правительство обязало Минтранс и Мингорисполком выкупить еще 402,4 тыс. под строительство и ремонт транспортной инфраструктуры (дорог).

В 2019 году в Беларуси было произведено 4728,1 тыс. тонн цемента. Объем экспорта составил 1529,9 тыс. тонн, оставшиеся 3198,2 тыс. тонн были реализованы на внутреннем рынке.